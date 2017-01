Aperitiefje voor het WK veldrijden bij de profs

Vrijdagmorgen om kwart over zeven liep de wekker af. Nergens voor nodig, want we zouden ontbijten in het hotel van de Belgen, vlak voor de persconferentie van de veldrijders.

Toch een portie spek met eieren en een koffie naar binnen gespeeld, achteraf gezien een goeie keuze. In het hotel van de Belgen was - op die ene verdwaalde chocoladekoek na - niets te merken van het beloofde ontbijt en de babbel van onze crossers was niets om op een nuchtere maag weg te happen.

TItelverdediger Van Aert was uitgeslapen en schoot meteen met scherp, voor een muur van journalisten met vragen over dopingformulieren, tweets en andere parcoursbouwers.