Meeusen: "Lang geleden dat ik met zo'n goed gevoel naar WK trok"

Sven Nys: "Tom is eind dit jaar einde contract. Veel jongens hebben graag zekerheid voor het einde van het crossseizoen."

"Ik voelde al dat Tom niet goed in z'n vel zat. We gaan zeker met hem om de tafel zitten. Voor ons is elke renner even belangrijk. Er is geen probleem Meeusen. Hij heeft de ploeg na Bart Wellens lang alleen gedragen. Misschien heeft hij het nu moeilijk dat de aandacht verdeeld wordt. Dat is een klik die je moet maken."

Paul Herygers: "Bij Van Kasteren was hij vogelvrij. Hij mocht doen wat hij wou. Ik denk dat je je hem kunt genezen van het Telenet-syndroom als je hem met rust laat."