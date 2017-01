Bogense (Denemarken) krijgt WB-cross en WK van 2019

Daarna volgt met Koksijde de eerste van drie Belgische wedstrijden. Koksijde volgt al eind oktober, een stukje vroeger dan gebruikelijk. De UCI kiest in november voor twee buitenlandse crossen, met nieuwkomer Bogense (Den) als kompaan van Zeven (Dui).

Na de wedstrijden in Namen en Heusden-Zolder volgt in januari de apotheose in Nommay (Fra) en Hoogerheide (Ned). Nommay keert terug op de kalender en neemt de plaats van Fiuggi (Ita) in.

Een week na de cross in Hoogerheide trekken de crossers opnieuw naar Nederland voor het WK in Valkenburg. Een jaartje later is Bogense het decor voor de regenboogstrijd.