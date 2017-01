Van der Poel: "Neen, ik heb geen twijfels gehad na Hoogerheide"

"Je hebt geen waardemeter en dus is het nu nog belangrijker dan anders om van je eigen kracht uit te gaan", legt Van der Poel uit.

In Hoogerheide werd Van der Poel slechts 24e. Sven Nys vertelde gisteren in Extra Time Cross dat de Nederlander deze week wellicht met twijfels heeft moeten afrekenen.

"Neen, ik heb geen twijfels gehad. Halfweg de wedstrijd had ik al uitgemaakt wat de reden was. Je moet als renner aanvaarden dat na twee weken trainen het niet top zal zijn. Ik had verwacht dat ik beter zou zijn, maar ik had echt zware benen in de cross."