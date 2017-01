Sfeer in Belgische ploeg aangetast: "Maar ik wilde niet voor onrust zorgen"

"Natuurlijk, als ik geweten had dat dit zo veel teweeg zou brengen, had ik het misschien niet gedaan. Ik had al die reacties niet verwacht. Ik zal het geen tweede keer doen, want ik wou geen rel veroorzaken of voor onrust zorgen in het Belgische kamp. Ik denk niet dat ik iets verkeerds gedaan heb met mijn tweet en wil nu de focus zoveel mogelijk op het WK richten."

"Voorts trek ik me er allemaal weinig van aan. Het is allemaal zo belangrijk niet. Dat dit voor onrust zorgt in de Belgische ploeg? Ik denk dat we op dit parcours elkaar sowieso toch weinig kunnen helpen", besloot Pauwels.