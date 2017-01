Albert: "Al die insinuaties, ik kan daar helemaal niet mee lachen"

"Ik vind het droevig dat een manager onrust probeert te stoken in een goed Belgisch blok. Alle Belgen moeten elkaar steunen, want met Toon Aerts is België al een goeie pion kwijt. Dan is het zeker jammer dat Pauwels op die manier onrust stookt."

"De crosswereld is klein. Het minste wat er gezegd wordt, wordt meteen opgepikt en daar gaat het dan dagen aan een stuk over. Wij proberen daar niet aan mee te doen en er op aan ander niveau mee om te gaan."

"Misschien dat het vroeger inderdaad op die manier gebeurde, maar met de "no needle policy" is het heel moeilijk geworden om je op die manier te prepareren. Dat er toch mensen zijn die dan zulke dingen insinueren, vind ik jammer."

"Vorige week was er een lezing in Zonnebeke met twee personen uit het wereldje, onder wie een ex-veldrijder, die die woorden letterlijk in de mond genomen hebben", zegt Albert cryptisch. "Daar kan ik totaal niet mee lachen, dat je een renner zo in vraag stelt. Iedereen werkt hard op zijn manier en het is niet aan anderen om daarover te oordelen."