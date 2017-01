Van Aert: "Vraag het aan Pauwels, hij kan het toch zo goed uitleggen"

"Ik kan niets structureels kapot doen dat de rest van mijn carrière in gevaar zou brengen", vertelt Van Aert op de persconferentie in Luxemburg. "De rest van het seizoen zullen we na zondag moeten bekijken."

Concurrent Van Der Poel maakte vorig weekend geen goeie beurt in Hoogerheide. "Als het bij Mathieu niet goed gaat, kiest hij ervoor om niet voor de ereplaatsen te strijden. Dat hebben we al vaker gezien. Ik denk dat we niet te veel conclusies mogen trekken uit die wedstrijd."

"Dat Adrie van der Poel mee het parcours bouwt? Dat blijft wel een beetje vreemd. Langs de andere kant: hij bouwt wel knappe omlopen, dus ik ben ook blij dat hij dat doet."