Nys in Extra Time Cross: "Laat een WK-parcours zoals het is"

Sven Nys: "Het is goed nieuws dat Wout weer fit is en dat hij met ambitie aan de start zal komen. Ik was er vorige week al van overtuigd. Ik had gezegd: als het WK in Hoogerheide gereden zou zijn, dan zou Wout er zeker gestart zijn."

"Als er echt een blessure was, dan was het misschien verstandig om frisheid op te doen. Dat is de enige optie, als je echt met die blessure te maken heb."

"Dat ik de voorwaardelijke wijs gebruik? In de weken voor het WK mag je niemand vertrouwen. Maar er zal wel een blessure geweest zijn", antwoordt de tweevoudige wereldkampioen.

"Ik ben 200 procent zeker: Van Aert was echt geblesseerd", vult Michel Wuyts aan.