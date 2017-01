Iserbyt: "Vandaag op het parcours rijden was niet te doen"

Iserbyt was donderdag in Bieles om het parcours te verkennen. In de Luxemburgse grond ziet hij alvast een bondgenoot. "Het is glad, met veel draaien en keren en niet voor de mannen met een grote motor", zegt Eli Iserbyt.

"Met de dooi die in het weekend is voorspeld, denk ik niet dat een aanpassing van de schuine kant nodig was. Maar vandaag was het wel gevaarlijk. Moest de wedstrijd vandaag gereden worden, was het niet te doen. Maar het is nu zo."

"Het is een uitdagend parcours. Het is een cross die je niet vaak vindt in België. Dat maakt presteren voor de Belgen misschien moeilijker, maar het is wel op mijn maat geschreven."