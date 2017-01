Dit is de reportage die Liboton het imago van glamourboy opleverde

Dat imago had de viervoudige wereldkampioen onder andere te danken aan de dure wagens waarmee hij door de straten van Rillaar reed.

Maar ook zijn optreden in Extra Time, het toenmalige magazine van Carl Huybrechts heeft er geen goed aan gedaan.

"Ik moet al 30 jaar boeten voor die reportage. De BRT belde me om me te mogen volgen op een vrije dag. In Rillaar had je toen 5 discotheken op nog geen 3 kilometer van elkaar."

"In die tijd had ik geweldige mooie vriendinnen. Die had ik allemaal opgebeld om langs te komen. Maak je maar mooi, zei ik. Daar stond ik dan te dansen tussen al mijn vriendinnen, voor heel Vlaanderen."

"Maar drinken? Neen, dat deed ik niet. Dat heb ik trouwens nooit gedaan."