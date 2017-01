Andy Schleck: "Van der Haar heeft elke hindernis wel 20 keer ingeoefend"

Het eerste deel van het parcours ligt in het park van het lyceum van Bièles. "Echt technisch is dit stuk niet", legt Andy Schleck uit.

"De renners moeten enkele bruggen over. Dat mag geen probleem vormen. Je moet wel opletten dat je in het park niet wegslipt in de bochten."

"Tussen de bruggen rijden de crossers een eerste keer door de materiaalzone. Wisselen is niet meteen een optie voor mij, omdat dit een snel parcours is."