Van der Poel: "Wou bewijzen dat ik niet naar Spanje ging om cortisone te nemen"

Ik heb na Hoogerheide twee dagen gerust. Vandaag ga ik nog eens stevig trainen en dan is het weer rusten tot zondag. Normaal moet het wel in orde komen met mijn vorm.

Ik heb na Hoogerheide twee dagen gerust. Vandaag ga ik nog eens stevig trainen en dan is het weer rusten tot zondag. Normaal moet het wel in orde komen met mijn vorm.

Wie vreest Van der Poel zondag? "Er zijn genoeg mensen die mij het vuur aan de schenen kunnen leggen. Zondag was het bij mij bijvoorbeeld echt niet goed. Bij Nederland hebben we nu met Lars van der Haar ook iemand extra die een rol kan spelen."

"Ik heb na Hoogerheide twee dagen gerust. Vandaag ga ik nog eens stevig trainen en dan is het weer rusten tot zondag. Normaal moet het wel in orde komen met mijn vorm."

Twee dagen geleden zwierden Mathieu van der Poel en Kevin Pauwels het formulier van hun dopingcontrole online. Waarom? "Kevin was de eerste. Ik vond dat wel goed van hem. Ik heb het vooral gedaan omdat ik de Wereldbeker in Italië niet had meegereden en twee weken in Spanje zat."

"Dan beginnen mensen snel vanalles te denken. Dat ik dat gedaan had om cortisone te kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Dit was de ideale manier om te tonen dat dat niet zo is."