Een dag na haar val in Hoogerheide kreeg Thalita de Jong slecht nieuws. Een scan bracht een spierscheuring aan het licht. De 23-jarige Nederlandse heeft ook last van vocht in haar knie.

Het seizoen van De Jong is afgelopen. Ze is er zondag niet bij op het WK in Luxemburg.

Naast De Jong had bondscoach Gerben de Knegt Sophie de Boer, Maud Kaptheijns, Marianne Vos en Lucinda Brand geselecteerd.