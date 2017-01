Albert: "Misschien geeft die blessure Wout wel een boost"

"Na een weekje rusten is die blessure al fel verminderd, maar het probleem is nog niet volledig weg. We moeten ook afwachten hoe die knie na een dagje fietsen zal reageren. Maar tot het WK zal hij op zijn tanden moeten bijten."

Wat staat er de komende dagen dan op het programma? "We zullen intensiever trainen, want lange duurtrainingen zijn nu niet meer belangrijk voor het WK. 4 à 5 uur fietsen, dat heeft geen zin meer."

"Of ik me zorgen maak? Neen, dat doe ik niet te snel. Wout reed in Rome goed en dat is ons grote voordeel geweest. Voor de cross in Rome speelde die knie al een beetje op, maar toen hebben we de trainingen kunnen doen die we wilden doen."

"De voorbije week kan misschien voor de nodige rust gezorgd hebben na een lastig seizoen. Dat kan dus misschien net een boost geven in plaats van een nefast effect. Wout kan op mentaal vlak door een muur gaan. Als de adrenaline zondag door zijn lichaam pompt, dan zal hij de pijn kunnen verbijten."