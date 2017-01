Nys na Hoogerheide: "Misschien mist Van der Poel een beetje competitie"

Lars van der Haar (Telenet-Fidea) lijkt net op tijd klaar voor het WK in Luxemburg. De Nederlander miste een groot deel van het seizoen door een spierscheuring, maar won afgelopen weekend twee crossen in eigen land.

Sven Nys (ploegmanager Telenet-Fidea): "Ik heb de afgelopen maanden altijd gezegd dat dat heel moeilijk wordt, als je bekijkt van waar Lars komt. We zijn in Zolder aan een heel lang proces begonnen, maar het betert elke week."

"Maar Lars nu tot een van de podiumkandidaten bombarderen, is misschien te hoog gegrepen. De zege in Hoogerheide hadden we pas in februari verwacht. Alles wat hij volgend weekend doet, is mooi meegenomen."