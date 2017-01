Michel Wuyts: "Ik schrijf Van der Poel op als topfavoriet nummer 1"

"Dat was niet gespeeld. Hij had gewoon een mindere dag. De meest plausibele verklaring is dat hij heel hard getraind heeft, heel fanatiek tekeergegaan is om een hoger niveau te halen."

"Daar heeft hij in Hoogerheide een prijsje voor betaald. Dat is logisch. Dat de terugval zo groot is, had niemand verwacht. Dat geeft hij zelf ook ruiterlijk toe. Hij speelt dat niet. Dat doe je niet in het dorp van je vader."

"Ondanks die wat slappere prestatie schrijf ik Mathieu van der Poel op als topfavoriet nummer 1 voor Bièles."