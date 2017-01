Ook Eli Iserbyt past voor WB-cross in Hoogerheide

De Wereldbekercross in Hoogerheide van morgen past niet in die planning. "In samenspraak met de teamleiding werd beslist om de stage niet te onderbreken voor Hoogerheide", lezen we op de website van Marlux-Napoleon Games.

"Omdat Eli de nodige dosis pech heeft gekend in de Wereldbeker bij de beloften bekleedt hij momenteel maar de vierde plaats in de tussenstand en heeft hij geen uitzicht meer op de eindzege. Pas volgende week keert hij terug naar het Europese vasteland."

Kevin Pauwels trainde de voorbije week ook op Mallorca met zijn ploegmaat, maar hij keert wel terug voor de cross in Hoogerheide. Pauwels verdedigt zijn tweede plaats in de stand.