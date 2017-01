Van Aert past voor Hoogerheide: "Ontsteking is nog niet weg"

Van Aert heeft last van zijn knie. Van Aert heeft last van zijn knie.

Door een knieblessure haakt wereldkampioen Wout van Aert af voor de Wereldbeker-cross in Hoogerheide dit weekend. "Het WK komt voorlopig niet in gevaar, maar de tijd tikt natuurlijk", zegt Van Aert, die al zeker is van de eindzege in de Wereldbeker.