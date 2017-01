De Bie: "Polemiek rond Loes Sels heeft me enorm geraakt"

De bondscoach had zich namelijk afgevraagd in Het Nieuwsblad of hij alle Belgische WK-tickets bij de vrouwen moest invullen. "Neem nu Loes Sels, moeder van 2 en een hobbycrosser", zei De Bie toen.

Maar de bondscoach trok voor de bekendmaking van de WK-selectie meteen het boetekleed aan. "Ik wil mij verontschuldigen voor die ongelukkige uitspraak", vertelde een zichtbaar geëmotioneerde De Bie. "Vooral bij Loes, maar ook bij alle andere dames die op eenzelfde manier en naar best vermogen hun sport beoefenen."

"Ik heb daar enorm veel respect voor. Zelf heb ik ook jarenlang geknokt en weet ik hoe hard zij hun best doen. En zowel ik als de federatie willen die meisjes blijven ondersteunen. Mijn uitspraak was heel dom. Ik heb het er bijzonderlijk moeilijk mee. Alle polemiek die er rond ontstaan is, raakt me enorm hard."