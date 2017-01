De Bie: "Vermeersch is geen aangename renner om mee te rijden"

Zes van de zeven namen waren al zo goed als bekend. Voor het laatste plekje kwamen Gianni Vermeersch, Klaas Vantornout, Jim Aernouts en Jens Adams in aanmerking.

"Het verschil tussen die 4 renners is heel klein", zegt bondscoach Rudy De Bie. "Natuurlijk hoopt iedereen erbij te zijn op het WK. Toen ik de afvallers contacteerde, waren ze ontgoocheld. Dat zijn geen leuke momenten."

Gianni Vermeersch kreeg wel goed nieuws. "Ik heb voor Gianni gekozen omdat zijn vormcurve de laatste weken in stijgende lijn is. Andere pluspunten zijn dat hij heel snel kan starten en dat hij niet de meest aangename renner is om mee te rijden in koers. Dat laatste is dus een minpunt voor de buitenlanders."