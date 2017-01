Klaas Vantornout mag niet mee naar het WK veldrijden

"Ik had niets gehoord van de bondscoach en herinnerde me nog van vorig jaar dat enkel de niet-geselecteerden een telefoontje hadden gekregen. Ik hoopte dus wel dat ik er bij zou zijn, maar toen ik het nieuws las, was ik zeer blij en opgelucht."

"Ik had de voorbije weken vaak af te rekenen met pech en dat leverde niet altijd resultaten op. Maar het stemt me tevreden dat de bondscoach gezien heeft dat mijn conditie goed is."

"Deze selectie is een opsteker na zo'n periode met veel tegenslag. Ik zal nu hard blijven werken en hoop op het WK top te zijn. Ik wil er de Belgische ploeg zo veel mogelijk helpen."