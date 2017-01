Toon Aerts: "Schitterend seizoen biedt troost voor missen van het WK"

Een val kan altijd gebeuren, alleen is dit het slechtste moment om te vallen in een seizoen. Vlak voor het WK en vlak voor heel wat mooie crossen die bij mij in de buurt worden gereden.

Aerts baalt stevig na zijn botsing met een boom op het glibberige wereldbekerparcours. "Dit is het slechtste moment om te vallen in een seizoen. Vlak voor het WK en vlak voor heel wat mooie crossen die bij mij in de buurt worden gereden."

"Dit is echt balen, want ik was net goed bezig. En ik heb in de zomer heel hard gewerkt, ook met het oog op het WK. Ik wou graag naar dat WK om er een mooie prestatie te leveren."

"Het is wel zo dat ik enkele mooie overwinningen heb behaald, maar nu is mijn seizoen plots voorbij. Dat is een raar gevoel."

"Een val kan altijd, alleen is het jammer dat het nu gebeurt. Ik moet dit een plaats geven. Gisteren daagde het me wel, vooral door de vele steunbetuigingen, dat ik echt wel een schitterend seizoen achter de rug heb. Daar moet ik troost uit putten. En het moet me kracht geven om komende zomer weer heel hard te werken voor de winter van 2017-2018."