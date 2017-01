Van Aert: "Hoop ondanks blessure zondag toch te kunnen rijden"

Een manoeuvre of excuus om zondag niet te hoeven rijden in Hoogerheide, zoals Sven Nys op Twitter suggereerde, is het volgens Van Aert niet. "Ik weet dat ik de Wereldbeker al op zak heb, maar ik zou toch willen starten in Hoogerheide. Ik ben het gewoon om elke week een cross te rijden en wil daar vlak voor het WK niet van afstappen."

"Maar het wordt dus afwachten wat het donderdag wordt. Hopelijk waren we er op tijd bij. Het is nu vooral belangrijk dat ik even naar mijn lichaam luister."