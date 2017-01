Van Aert schrapt stage door knieblessure

"Kom jong, het is aan u om alles uit uw kast te rijden"

In de tweede aflevering van Kroonprinsen ziet u hoe de veldrijders al stress krijgen vlak voor hun Superprestige-cross in Zonhoven. Ze pikken net voor de opwarming nog de finale van het WK in Qatar mee. Kijk om 21.30u naar één.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

