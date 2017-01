Seizoen van Aerts zit erop: "Breuk in sleutelbeen en schouderblad"

"Voor de breuk in het sleutelbeen is geen operatie nodig, in het andere geval is de breuk te complex om te opereren. Enkel rust zorgt voor genezing. Toon zal deze veldritwinter dus niet meer in actie komen. De komende drie weken moet hij zijn schouder volledige rust gunnen. Daarna zal een nieuwe medische check-up moeten uitwijzen of hij met zijn revalidatie kan starten. Hoe dan ook zal alles in het teken staan van de voorbereiding van de volgende veldritwinter", luidt het.