Te lange wachttijd voor Toon Aerts in het ziekenhuis: "We vliegen meteen terug"

"Rond 19u had men nog altijd geen scans genomen. Laat staan dat we een diagnose hebben", zegt Sven Nys aan Sporza. "De Italiaanse renster Arzuffi was zwaar gevallen bij de vrouwen. Ook zij zat nog te wachten."

"Met de ploegleiding hebben we dan maar besloten om Toon zo snel mogelijk met het vliegtuig terug naar België over te brengen. In Herentals wacht Toon Claes hem op, zodat we hier zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. De vrees voor een breuk is groot, want de klap was heel hard."

De diagnose wordt maandag in de loop van de ochtend verwacht.