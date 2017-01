Sanne Cant verkiest stage boven Wereldbeker in Italië: "Optimaal naar WK"

"Cant werkte dit seizoen al het drukste programma af van alle favorieten." "Cant werkte dit seizoen al het drukste programma af van alle favorieten."

Achtvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant zet alles op het WK en laat zondag de Wereldbekermanche in Fiuggi, in Italië, links liggen. Cant kiest voor een onafgebroken tiendaagse stage in Spanje, meldt haar ploeg IKO Enertherm-Beobank. "Om optimaal aan de start van het WK te staan."