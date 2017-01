Adrie van der Poel: "Ik snap echt niet waar hij zich druk over maakt"

"Ik snap echt niet waar hij zich druk over maakt", antwoordt Van der Poel, een ervaren parcoursbouwer, in de Nederlandse krant BN De Stem. "Hij moet zich eerst eens goed laten informeren voor hij wat roept."

"Ik heb het parcours helemaal niet getekend en sla met mijn bouwploeg alleen de paaltjes in de grond, plaats de hekken en hang de reclamedoeken op. Zoals het op de tekening staat."

Over anderhalve week organiseert Van der Poel de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide. "Daar doe ik wat ik zelf wil, in Luxemburg niet", benadrukt de wereldkampioen veldrijden van 1996.