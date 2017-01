Mathieu van der Poel reageert op Albert: "Altijd klagen #janker"

Mathieu van der Poel is de kritiek van Albert beu. Mathieu van der Poel is de kritiek van Albert beu.

De kritiek van Niels Albert over het feit dat Adrie van der Poel meehelpt aan de opbouw van het WK-parcours, is bij Mathieu in het verkeerde keelgat geschoten. "Toen Wout (bij de beloften) wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand", reageerde Van der Poel op Twitter. "Altijd klagen #janker."