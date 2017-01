Albert: "Bizar dat Adrie van der Poel meehelpt aan het WK-parcours"

"En ik begrijp dat dat vragen kan oproepen, omdat hij de vader is van een topfavoriet. Maar uiteindelijk waken wij (de UCI) erover met onze technisch afgevaardigde Beat Wabel dat het parcours aan de regels voldoet."

"Adrie heeft ervaring als organisator van de WB-cross in Hoogerheide en samen met zijn team is hij goed in zijn werk. Wellicht is hij daarom ingehuurd en zal er in Luxemburg een mooi uitgestippeld parcours zijn, met een mix van alle aspecten die een veldrit moet omvatten."

"Natuurlijk, je bouwt altijd hindernissen, die in het voor- of nadeel zijn van de renners. In welke mate de obstakels in het voordeel van Mathieu zullen zijn, is moeilijk om af te meten."

"Let wel, vorig jaar besliste de organisatie opeens om enkele dagen voor het WK in Heusden-Zolder balkjes te leggen nabij de aankomst."

"Dat is toen door onze inspecteur verworpen. Dus wij doen echt wel ons werk. Heel concreet: de UCI bouwt geen parcours. Wij worden een parcours voorgelegd en wij keuren dat goed en dat zullen we ook in Luxemburg nauwgezet blijven opvolgen tot het eind."