Nuyens: "Je moet Wout dit seizoen nog niet in het voorjaar verwachten"

"Wout moet vooral doen wat hij graag doet. Is dat crossen, dan is dat zo. Is dat op de weg rijden, dan is dat zo. In zijn hart is hij crosser en daar liggen nog uitdagingen. Wij volgen hem daar in en kunnen hem niet forceren."

Als Van Aert dan toch naar de weg overstapt, zal het team van Nuyens dan kunnen opboksen tegen het grote geld van de andere profploegen?

"Daar maak ik me geen zorgen over", antwoordt Nuyens. "Wout kan bij ons naar de weg overstappen, zonder enige druk. Maar er is nog een verschil met de WorldTour-ploegen, waar het om punten draait. Dat komt er allemaal bij kijken en dat is bij ons niet het geval."