Wout van Aert: "Heb altijd wel gedroomd van de Ronde en Roubaix"

"Dat is vrij vroeg, vorig jaar was het BK in Lille zelf en arriveerde ik er pas tegen 23 uur. Ik heb even op het podium gestaan, geholpen met het verdelen van de pintjes van de biervaten die ik getrakteerd heb en rond 23u, 23.30u was ik al terug thuis. Ik had een vrij onrustige nacht al bij al, heel goed heb ik niet geslapen, maar dat is normaal denk ik na een BK."

Van Aert pakte vorig seizoen een grandslam in het veldrijden: eindwinst in de drie klassementen, het BK en de regenboogtrui. "Ik heb daar toen van mogen proeven, maar zoals ik al zei bij de start van het seizoen: dat was uitzonderlijk. En ik weet dat het niet gemakkelijk te evenaren zal zijn, maar zoiets herhalen zou uiteraard fantastisch zijn."

"Ik sta nu in twee klassementen aan de leiding (DVV Trofee en Wereldbeker, red) en wil mijn leidersplaats graag behouden. Ik heb nu ook die Belgische titel op zak. Dat is alvast een trui die ik binnen heb. Mijn seizoen is geslaagd, maar dat neemt niet weg dat ik ambitieus blijf voor dat WK. Alleen kan ik daar nu zonder druk naar afreizen, want ik heb al een titel op zak."