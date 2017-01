Michel Wuyts: "Van Aert zal niet "neen" kunnen zeggen tegen megabod"

"We mogen van geluk spreken dat we over zo'n talent beschikken", vertelt onze commentator over. "In 25 jaar cross heb ik dit niet vaak gezien."

"Na 200 meter besliste hij om weg te rijden. En hij was ook weg. Niemand haalde hem nog in."

"Wout van Aert is een fenomenaal talent, een wonderbaarlijk atleet. Hij beschikt over een enorm vermogen, technisch is hij een capabel man en vooral ook zeer intelligent."

"Ik heb nog nooit een crosser zo mooi op zijn fiets zien zitten. In Vlaanderen komt niemand in de buurt van Wout van Aert. Dat zegt alles."