Herygers: "Ik lul niet: Van Aert kan Parijs-Roubaix winnen"

Wout van Aert heeft op het BK in Oostende nog maar eens getoond wie momenteel de beste Belgische veldrijder is. Maar volgens Paul Herygers en Johan Museeuw kan Van Aert ook op de weg oogsten. "Als je Wout ziet, dan zie je hoe een man gebouwd moet zijn om te koersen. Hij is een kasseivreter", zegt Herygers over de Belgische kampioen.