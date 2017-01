Van der Poel past voor Wereldbekermanche in Italië

Ook titelverdediger Wout van Aert trekt volgende week naar Spanje. Hij vliegt volgend weekend naar Rome voor de voorlaatste Wereldbekermanche, Van der Poel niet.

"Hij schrapt de wedstrijd in Rome omdat hij in de Wereldbeker niets meer te winnen heeft", klinkt het bij Beobank-Corendon.

"Zijn broer David gaat met hem mee op stage, reist even over en weer naar Italië en dan keren ze allebei terug voor de laatste Wereldbekermanche in Hoogerheide op 22 januari."

Een week later staat in Luxemburg het wereldkampioenschap op het menu. Van der Poel veroverde twee jaar geleden de regenboogtrui In Tsjechië (foto). Vorig jaar moest hij die in Zolder afgeven aan Van Aert.