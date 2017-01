Van Aert: "Niet gedacht dat het zo vlot zou gaan, ben geschrokken van mezelf"

"Ik had niet gedacht dat ik de eerste halve ronde al zou wegrijden. Ik wou gewoon goed starten en ik had meteen het goede gevoel te pakken. Ik had niet gedacht dat het zo zou gaan. Ik ben geschrokken van mezelf."

"Die brug? Ik vond het een fantastisch stuk, nooit gezien eigenlijk, zo met 50 kilometer per uur in de zandbak duiken. Dat lag me goed en ik vond het een enorm mooi parcours. Ik heb echt genoten."

"Het is een kampioenschap en dan is het meestal knokken in de eerste ronden, maar het parcours was zo zwaar en ik kreeg een gaatje in de eerste zandstrook. Als je een superdag hebt, gaat alles vanzelf."

"Ik heb een tijdje geleden gezegd dat ik al tevreden was over mijn seizoen en dat er nog een titel bij moest om het compleet te maken. Die heb ik nu al binnen. Natuurlijk ga ik ook voor het WK, dat is mijn volgende grote doel."

"Maar ik hoef in ieder geval na het WK niet in het gewone truitje van mijn ploeg te starten en dat is wel leuk als renner om een kampioenentrui te mogen aantrekken. Deze is binnen, dus laat me hier nu maar van genieten."