Van Aert: "De brug is nog straffer dan ik gedacht had"

"Ik moet toegeven dat de brug toch nog straffer is dan ik gedacht had. Het gaat echt wel heel snel als je het zand induikt. Ik had de neiging om aan mijn remmen te komen, maar dat mag natuurlijk niet."

In de jeugdreeksen werd er behoorlijk veel gevallen op de brug. "De kunst is om je gewicht goed achteraan te leggen. Maar ik denk dat er zelfs bij de profs wel fouten zullen gebeuren. Het zal sowieso spektakel opleveren."

"Op deze strook zal morgen het verschil gemaakt worden. Eerst heb je die loopstrook en dan de lastige brug. Hoe de loopstrook er nu bijligt, vind ik het zeker niet verkeerd. Ik heb begrepen dat er normaal nog een lus lopen zou zijn, maar het is wel goed zo."

Houdt Van Aert van het parcours? "Ik denk het wel. Het zijn eigenlijk twee verschillende omlopen. Eerst is het een beetje Koksijde in het zand en dan in de Hippodroom is het Ruddervoorde. Schuiven en glijden op techniek. Het is iets heel uniek."