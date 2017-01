Boros kroont zich tot Tsjechisch kampioen in het veldrijden

Boros volgt Simunek op. Boros volgt Simunek op.

Veldrijder Michael Boros heeft voor het eerst in zijn carrière de Tsjechische driekleur veroverd. Hij haalde het in de sprint van Tomas Paprstka en volgt op de erelijst Radomir Simunek Jr op. Bij de vrouwen was Pavla Havlikova de beste.