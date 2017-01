Sven Nys trots op Thibau: "Hier word ik emotioneel van"

Als ik zie hoeveel plezier Thibau aan het veldrijden beleeft, dan kan ik alleen maar een trotse papa zijn. Of hij nu 4e is of 1e, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit.

Als ik zie hoeveel plezier Thibau aan het veldrijden beleeft, dan kan ik alleen maar een trotse papa zijn. Of hij nu 4e is of 1e, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit.

"Het is niet gemakkelijk om hem zo rustig te houden. Thibau staat voortdurend in de belangstelling, hoewel we daar niet om vragen."

"Maar hij doet het heel goed en hij doet het ook heel graag. Als ik zie hoeveel plezier Thibau aan het veldrijden beleeft, dan kan ik alleen maar een trotse papa zijn. Of hij nu 4e is of 1e, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar dit is wel heel mooi."

Met Sven Nys heeft Thibau natuurlijk de ideale leermeester. "Hij heeft wel veel opgestoken van mij de laatste 20 jaar, ik bedoel 14 jaar. Het veldrijden is altijd zijn grote speeltuin geweest. En hij steelt met zijn ogen van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en van mij destijds."

"Ik heb er weinig woorden voor. Hij pakt het ook goed aan, hij koerst verstandig en is veel minder nerveus dan ik. Het is genieten van dit moment. Misschien zal hij over 5 jaar biljart spelen of golfen, en dan ben ik ook blij."