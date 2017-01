Vannoppen: "Van Aert steekt er ver bovenuit, maar Peeters krijgt parcours op zijn maat"

Het BK van zondag is meteen een belangrijke afspraak voor de jongens van Vannoppen. "Ik ben toch wat zenuwachtig. Ik ben zelf altijd een kampioenschapsrenner geweest en ik weet hoe ik me moest opladen voor zo'n BK. Dat hoop ik over te brengen naar mijn renners."

"Ik denk dat het heel moeilijk wordt om Wout van Aert het vuur aan de schenen te leggen. Hij steekt er echt ver bovenuit. Maar ik denk wel dat we moeten kunnen meedoen voor een podiumplaats."

"Jens Adams mag eindelijk eens voorin starten en Rob Peeters (foto) vindt aan de kust een parcours op zijn maat. Peeters was nog niet top dit seizoen, maar op dit parcours zie ik hem wel ver geraken."

Waar valt de beslissing in Oostende? "Als je een goede loper bent, dan heb je het voordeel dat je frisser aan de beklimming van de brug kan beginnen. Dat is het cruciale punt op het parcours. Ik denk dat Van Aert en Aerts, twee goede lopers, één en twee worden, maar daarnaast mag zeker iemand van onze ploeg staan."