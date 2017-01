Herygers gidst u rond BK-parcours: "Zand in stijgende lijn is het allermoeilijkste"

Renners met voldoende snelheid en stuurmanskunst raken vanop de brug door het eerste mulle zand op het hardere zand langs de zeelijn. Maar lang duurt dat niet. Een bocht verder ligt het zand opnieuw los.

"Als je terugdraait heb je nog een strook van 150 tot 180 meter door het zand. In het begin was er sprake van 300 meter of meer. Voor de echte crossers zal het lopen door het zand beperkt blijven tot iets meer dan 100 meter. Afhankelijk van hoe sterk je bent. Het lopen zal wel doorslaggevend zijn. Het gaat ook nog een beetje in stijgende lijn in het zand. Dat is het moeilijkste van het moeilijkste, maar de wind kan een beetje extra steun geven."