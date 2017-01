Iserbyt: "Ik zal op het BK mijn mannetje staan tussen de profs"

"Ik zal proberen het beste van mezelf te geven. Ik ben nog heel jong, maar mag wel hopen op een goede prestatie. Het ploegbelang is heel groot in Oostende, maar als ik zelf goed zit, wil ik wel iets proberen. Vooraf zou ik tekenen voor een plaats in de top tien, maar stiekem hoop ik wel op iets meer."

Wat wordt de rol van Iserbyt? "Ik wil goed starten, zorgen dat er geen gaatjes vallen of zelf eens een gaatje dichtrijden. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken. Als de kopmannen (Kevin Pauwels en Michael Vanthourenhout, red.) er niet bij zijn en ik wel - wat ik niet verwacht - dan zal ik zeker mijn mannetje staan."

"Als alles meezit, kan er heel veel gebeuren. Wout van Aert is uiteraard de grote favoriet. Het parcours ligt hem met de zandstrook en lange loopstrook. De renbaan moet mij dan weer heel goed liggen door mijn lengte. Ik kan me daar goed rond de paaltjes wringen en dat is voor Van Aert, die 30cm groter is, dan weer wat moeilijker."

"Druk is er niet echt. Ik probeer relaxed toe te leven naar de wedstrijd en dat ligt me wel. Het is niet omdat de rest tien jaar ouder is, dat ik ze zomaar zal laten rijden. Nogmaals: ik zal zeker mijn mannetje staan en in de cross kan alles. Als ik er alles heb uitgehaald, dan is mijn BK geslaagd."