Sweeck na ziekte: "Als ik zondag weer de oude ben, moet podium het doel zijn"

"Dinsdag was ik echt slecht, maar gisteren ging het al beter en kon ik al normaal eten. Ik voel dat mijn buik nog niet honderd procent is, maar vandaag kruip ik toch voor het eerst sinds maandag weer op mijn fiets."

"Ik ga wat losrijden en kijken hoe het zit met de kracht in mijn benen. Als het kan, zal ik een stukje doortrainen. Dat is niet helemaal volgens schema, maar het kan niet anders. Het is belangrijk om mijn lichaam weer aan de praat te krijgen."

"Mijn ambities voor zondag? Ik durf nu nog niet echt aan een specifiek resultaat te denken. Maar als ik me zondag helemaal fit voel en ik de benen heb van in Zolder en Bredene, dan moet het podium toch het doel zijn."

De heisa van de voorbije dagen over het parcours liet Sweeck aan zich voorbijgaan. "Ik zag wel een filmpje passeren. Zaterdag zal ik de omloop zelf even verkennen", zegt de 23-jarige veldrijder.