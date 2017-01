Van der Poel fit genoeg om zijn Nederlandse titel te verdedigen

Mathieu van der Poel kwam zwaar ten val in de Azencross en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade viel al bij al mee, maar even leek het Nederlands kampioenschap toch in gevaar te komen. "Mijn nek voelt wel nog een beetje stijf aan, maar eigenlijk ervaar ik geen last meer op de fiets", zet de titelverdediger het licht nu op groen.