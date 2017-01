Liboton: "De beslissing zal vallen op de zandstrook"

"De koers moet altijd gereden worden en misschien heeft Van Aert wel een mindere dag. De vorm van de dag speelt ook altijd een rol."

Woensdag blies er een stevige wind in Oostende. "Dat zal in het weekend wellicht niet anders zijn. De renners weten waar ze aan toe zijn. Op de Hippodroom valt het nog mee, maar achter de brug wordt het stevig duwen."

"De beslissing zal waarschijnlijk op de zandstreek vallen. Het wordt afwachten of het voordeliger is om daar te lopen of te fietsen. Als er al veel gereden is door het zand ben je mogelijk sneller als je loopt. Dan zal iedereen daar misschien wel van de fiets moeten."

De imposante brug is de blikvanger van het BK. In de afdaling naar het strand worden snelheden van zo'n 50 km/u gehaald. "Als je met die vaart naar beneden komt en je mist je spoor dan kan je wel eens vliegen. Maar dat is veldrijden. De renners weten dat", denkt Liboton.