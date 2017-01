Nys over BK-parcours: "Bij slecht weer zal steile brug voor spektakel zorgen"

"Als Van Aert 100% is, gaat iedereen ervan uit dat hij wint. Ik ook. Maar we gaan van onze eigen kracht uit en zullen het hem zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Dat hebben we de afgelopen weken altijd al gedaan."

"Het is ons gelukt om hem te verslaan in Baal en op het EK in Pontchâteau met Toon Aerts. Niet alleen Aerts is goed, maar ook Tom Meeusen liet in Loenhout zien dat hij klaar is. Vooral in het laatste deel komt hij heel goed tot zijn recht. Hij kan bovendien ook heel goed door het zand rijden."

"We zien wel wat het wordt. Het is een heel leuk en aangenaam parcours, waar elke renner zijn ding kan in vinden. Dat er veel gelopen moet worden? Al lopen ze naar het casino en terug, in de cross moet je bestand zijn tegen alles."

"Het is de Belgische wielerbond die baas is over het parcours. Ik vind niet dat de renners en ploegen daarover iets te zeggen hebben. Het parcours is zoals het is. Onze renners zijn klaar om in alles omstandigheden zo goed mogelijk te presteren."