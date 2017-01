Albert: "Ploegleider mag niet beslissen hoe parcours er zal uitzien"

"Ik vind het niet kunnen dat ploegleiders het parcours willen veranderen omdat het volgens hen te lastig is of omdat er een bocht te veel of te weinig ligt", zegt Albert bij Sporza.

"Een ploegleider mag niet beslissen hoe het parcours er zal uitzien. Ik zou dat ook niet willen doen, een parcours veranderen in het voordeel van Wout."

"Hij heeft graag een parcours met veel vermogensstukken. Maar ik zou zelf niet willen dat het aangepast wordt zodat er veel vermogen aan te pas komt."

"Een parcours is wat het is en het moet zo blijven. Er zijn mensen die dat twee jaar geleden hebben uitgetekend en die met hun voorstel naar de wielrijdersbond geweest zijn. Dat voorstel is goedgekeurd en daar stopt het voor mij."