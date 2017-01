"BK-parcours is enkel ingekort in functie van het reglement"

Of de organisatie in de fout is gegaan? Ze hebben gedaan om goed te doen, maar het is spijtig dat het nu leek dat de aanpassing gebeurde in functie van een bepaalde ploeg.

"Ploegen die reageerden dat het parcours is aangepast voor een bepaalde ploeg, hebben ongelijk", zegt Lissens. "Eigenlijk moeten we niet zeggen dat het is ingekort, maar dat het aangepast is aan de reglementaire voorschriften."

"90 procent van het parcours moet berijdbaar zijn, 10 procent niet berijdbaar. De loopstrook in het zand is teruggebracht tot 250 meter en het parcours is 2,525 kilometer. Dat is dus de reglementaire afstand."

Nochtans klonk het maandag nog dat er geen reglementaire problemen waren met het originele parcours. "Maar toen gingen we er van uit dat het parcours langer was. De omloop is een paar keer gewijzigd. Het was eerst 3 kilometer, dan werd het 2,8 kilometer en uiteindelijk 2,525 kilometer."

"De organisatie mag een parcours uittekenen, maar de wielerbond moet het altijd goedkeuren. In het originele parcours was de regel van tien procent berijdbaarheid overschreden."

