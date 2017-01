Zieke Sweeck haakt mogelijk af voor BK in Oostende

"Ik kan alleen hopen dat ik tegen dit weekend weer in orde ben." "Ik kan alleen hopen dat ik tegen dit weekend weer in orde ben."

Wout van Aert zal misschien een stevige concurrent minder hebben op het BK komende zondag. Laurens Sweeck is ziek en weet nog niet of hij tijdig fit raakt. "Het enige wat ik kan doen is uitzieken."