De Clercq: "Conditioneel is Pauwels even goed als toen hij 8 crossen won"

"Conditioneel is Kevin even goed als toen hij 8 crossen won in een seizoen", zegt Mario De Clercq aan Sporza. "Maar Van der Poel en Van Aert hebben gewoon meer talent dan de rest."

Marlux-Napoleon Games stond al 18 keer op het podium van een televisiecross. Michael Vanthourenhout won in Kruibeke en Contern, maar de zege in een klassementscross blijft voorlopig uit.

"Als je ziet dat Van Aert en van der Poel bijna alles gewonnen hebben, wat er te winnen valt, dan zijn we blij als we na een cross op het podium staan. Maar natuurlijk hopen we ook dat we een klassementscross winnen dit seizoen. Daar werken we voor."